Новая глава Еврокомиссии призвала ускорить ассоциацию с Украиной
Избранная главой Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить реализацию соглашений об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдавией. Об этом она заявила будущему еврокомиссару по вопросам расширения, кандидату от Венгрии Ласло Троксаньи, сообщило издание Hungary Today.
Новый состав Еврокомиссии начнет работу в ноябре 2019 года.
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Фон дер Лейен также поставила перед Троксаньи задачу помимо этих стран укрепить отношения еще с тремя государствами Восточного партнерства — Арменией, Азербайджаном и Белоруссией. А также представить набор новых долгосрочных целей сотрудничества с ними.
«При этом вы должны подумать о будущих рамках взаимодействия, которые являются одновременно инновационными и реалистичными», — подчеркнула фон дер Ляйен в письме венгерскому кандидату, сообщило РИА «Новости».
По ее словам, цели партнерства должны «отражать политический и экономический выбор» постсоветских республик, при этом уважать «собственные возможности и интересы ЕС».