  • Новая глава Еврокомиссии призвала ускорить ассоциацию с Украиной

    11 сентября 2019, 04:14

    Кирилл Фролов

    Избранная главой Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить реализацию соглашений об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдавией. Об этом она заявила будущему еврокомиссару по вопросам расширения, кандидату от Венгрии Ласло Троксаньи, сообщило издание Hungary Today.
    Новая глава Еврокомиссии призвала ускорить ассоциацию с Украиной

    Новый состав Еврокомиссии начнет работу в ноябре 2019 года.

    Глава Еврокомиссии прервал отпуск для удаления желчного пузыря

    Подробнее

    Фон дер Лейен также поставила перед Троксаньи задачу помимо этих стран укрепить отношения еще с тремя государствами Восточного партнерства — Арменией, Азербайджаном и Белоруссией. А также представить набор новых долгосрочных целей сотрудничества с ними.

    «При этом вы должны подумать о будущих рамках взаимодействия, которые являются одновременно инновационными и реалистичными», — подчеркнула фон дер Ляйен в письме венгерскому кандидату, сообщило РИА «Новости».

    По ее словам, цели партнерства должны «отражать политический и экономический выбор» постсоветских республик, при этом уважать «собственные возможности и интересы ЕС».