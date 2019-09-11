Новая глава Еврокомиссии призвала ускорить ассоциацию с Украиной

Новый состав Еврокомиссии начнет работу в ноябре 2019 года.

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Фон дер Лейен также поставила перед Троксаньи задачу помимо этих стран укрепить отношения еще с тремя государствами Восточного партнерства — Арменией, Азербайджаном и Белоруссией. А также представить набор новых долгосрочных целей сотрудничества с ними.

«При этом вы должны подумать о будущих рамках взаимодействия, которые являются одновременно инновационными и реалистичными», — подчеркнула фон дер Ляйен в письме венгерскому кандидату, сообщило РИА «Новости».

По ее словам, цели партнерства должны «отражать политический и экономический выбор» постсоветских республик, при этом уважать «собственные возможности и интересы ЕС».