Новая функция появилась в Instagram

Пользователи Instagram теперь могут загружать фото и видео с компьютера. Ранее это можно было делать только через приложение, установленное на гаджеты.

Официального заявления от Instagram о запуске новой функции не было. Пользователи самостоятельно обнаружили нововведение, которое пока работает в тестовом режиме, и поделились новостью в социальных сетях. В мае разработчик мобильных приложений Алессандро Палуцци рассказал в Twitter, что программисты популярного сервиса начали готовить это нововведение.

Накануне также без официального объявления российские пользователи получили возможность добавлять музыку в Stories. Для этого нужно сделать фото, снять видео, или выбрать нужный файл из галереи и прикрепить к нему стикер «музыка». Программа предложит выбрать нужный музыкальный отрывок из библиотеки. Сервис предложит выбрать песню из обширной библиотеки отечественных и иностранных песен.