Новая функция по поиску запрещенных фото появится у Apple

Компания Apple собирается ввести новую систему по поиску запрещенных фото на телефонах iPhone. Снимки будут анализировать специальные алгоритмы с целью поисков материалов детской порнографии. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт 9to5mac.

Если система заподозрит незаконный контент, то фотографии отправят на проверку модераторам. Несмотря на информацию о новой функции, компания официально не анонсировала эту систему.

К такой идее отнеслись скептически некоторые эксперты по криптографии и безопасности. Например, Мэтью Грин считает, алгоритмы хеширования не являются надежными и могут давать ложные результаты. Если Apple разрешит властям контролировать базу данных своих пользователей, то появится риск злоупотреблений.