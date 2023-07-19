Мир 19 июля 2023, 07:11 «Новая эра». Бывший советник Пентагона назвал союзников России для «удара» по США Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия, Индия и Китай подняли бунт против США РИА «Новости»

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Решение России, Индии и Китая о появлении новой валюты надломит гегемонию США в финансовой сфере. Об этом в эфире YouTube-канала London Real заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Такова мораль, сейчас наступает новая эра. Порядка 400 стран поддержали их в желании использовать новую валюту. Но в центре всего находится Россия, Китай и Индия», — сказал он.

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По мнению Макгрегора, все это напоминает на бунт против финансовой системы США.

«В Азии, Южной Америке и Африке многие воспринимают действия России как сопротивление агрессивной политике США. Новую валюту обеспечат золотом, запасов которого много в России, Индии и Китае», — добавил бывший советник главы Пентагона.

Ранее французские СМИ заявили, что если страны БРИКС примут решение создать новую единую валюту, то деддолларизацию остановить станет уже невозможно.