Мир 12 сентября 2023, 19:00 Носорог убил смотрительницу зоопарка в Австрии Сотрудница зоопарка погибла в вольере с носорогом в Зальцбурге Unsplash

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Носорог набросился на 33-летнюю сотрудницу в зоопарке австрийского города Зальцбург, когда она работала в вольере. Об этом сообщил телеканал OE24.

По данным полиции, носорог напал на женщину во вторник в 06:55 утра (07:55 по московскому времени) во время ежедневной работы в вольере с животными. От полученных травм она скончалась на месте.

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Выяснилось, что нападение произошло в тот момент, когда смотрительница зоопарка пыталась намазать носорогов средством для отпугивания насекомых.

Другой смотритель хотел отогнать животное, но оно накинулось и на него. Пострадавшего доставили в университетскую больницу Зальцбурга на машине скорой помощи. На месте происшествия работала группа по преодолению кризисных ситуаций.

Ранее стало известно, что в Приморском крае жертвой нападения медведя стал сторож. Животное напало на мужчину и убило его. Позже местные жители застрелили зверя.