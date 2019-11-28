Носки с цитатами Зеленского поступили в продажу

Купить носки можно только в Житомире.

Производитель выпустил носки зеленого цвета. На них нанесены надписи: «Вийди отсюда розбійник» («Выйди отсюда, разбойник»), «Плохо чуєш мене?» («Плохо слышишь меня?») или «Я ж не лох».

Первая партия включает почти 50 пар. Продавцы готовы к новому поступлению после того, как этот товар уйдет с прилавков.

Носками местного производства торгуют около месяца.

Украинцы стали меньше доверять Зеленскому — опрос Подробнее

Первые две фразы Зеленский произнес в июне в разговоре с секретарем госсовета Борисполя Ярославом Годунком. Политик взял слово во время обсуждения состояния местной больницы, но глава государства перебил его, назвал разбойником и выгнал. После этого разразился скандал, Годунок назвал украинского лидера дебилом и даже угрожал подать на президента в суд. В итоге он отказался от этой идеи.

В октябре Зеленский пообщался с украинскими националистами и военными в Донбассе. Журналистка Янина Соколова отметила, что президент «тыкал, хамил» и отпускал фразы наподобие «Я тебе не лох какой-то».