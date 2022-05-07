Носки и мусор около «могилы» эльфа Добби возмутили жителей Уэльса

Поклонники знаменитой саги о Гарри Поттере создали на побережье Уэльса импровизированную могилу одного из героев — эльфа Добби. Местные жители остались недовольны самодельной достопримечательностью. Они рассказали BBC News, что туристы помимо символа свободы Добби — носков — оставляют много мусора.

Фанаты серии фильмов о «мальчике, который выжил» установили могилу Добби на месте съемок. По сюжету «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» эльф умер на побережье водоема от рук Беллатрисы Лестрейндж. После смерти его нашел Поттер, который выкопал могилу для верного друга.

Местные жители пожаловались, что туристы, приезжающие к самодельной достопримечательности, оставляют около «могилы» много мусора. Одна из фанаток поттерианы попросила Национальный фонд объектов исторического интереса закрепить за местом статус памятника. Ведомство пообещало с помощью опроса узнать мнение людей о локации «могилы» Добби.