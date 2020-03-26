Носителей коронавируса посчитали наиболее опасными в первую неделю заражения
Специалисты из Гонконга определили, что носители коронавируса активнее всего передают инфекцию в первую неделю после заражения. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на South China Morning Post.
По словам ученых, в первые семь дней коронавирус не проявляет себя и не вызывает симптомы болезни, поэтому быстро передается между людьми.
«Высокая вирусная нагрузка в первую неделю болезни говорит о том, что вирус может легко передаваться от одного человека другому еще до того, как пациент будет госпитализирован», — пояснил доцент кафедры микробиологии Университета Гонконга Келвин То.
Эксперты убеждены, что все последующее время пациент с коронавирусом становится менее заразным. Он не так опасен даже тогда, когда появляются симптомы заболевания.