Носителей коронавируса посчитали наиболее опасными в первую неделю заражения

По словам ученых, в первые семь дней коронавирус не проявляет себя и не вызывает симптомы болезни, поэтому быстро передается между людьми.

«Высокая вирусная нагрузка в первую неделю болезни говорит о том, что вирус может легко передаваться от одного человека другому еще до того, как пациент будет госпитализирован», — пояснил доцент кафедры микробиологии Университета Гонконга Келвин То.

Эксперты убеждены, что все последующее время пациент с коронавирусом становится менее заразным. Он не так опасен даже тогда, когда появляются симптомы заболевания.