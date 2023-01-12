Мир 12 января 2023, 22:47 «Носит просто политический характер». Дандыкин — о заявлении Тайваня относительно создания армии дронов

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Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин обсудил с «ПолитЭкспертом» планы Тайваня вложиться в создание военного флота из трех тысяч дронов.

По данным издания, Тайвань выделил на создание беспилотников более полутора миллиарда долларов. Дандыкин заметил, что Штаты напутствовали Тайвань на противоборство с КНР, отсюда и вытекает столь громкое заявление об армии боевых дронов.

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«Что такое три тысячи? Китайцы — те, кто на материке, наверное, могут без проблем сделать 30 тысяч дронов. Для КНР с ее возможностями — это капля в море, что очевидно. Такое заявление носит просто политический характер, ведь китайского дракона припугнуть тяжело. Для создания трех тысяч беспилотников требуются огромные затраты, потом нужно исследовать, как они себя поведут в бою», — заметил военный эксперт.

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