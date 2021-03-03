Ношение масок отменят в Техасе

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт отменил обязательное ношение масок и объявил об открытии всех заведений. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, в штате население 28 миллионов человек. Из них 2,6 миллиона уже перенесли коронавирусо. Умерли более 44 тысяч. На данный момент еженедельное количество зафиксированных случаев инфекции равно примерно 8 тысячам.

«Со следующей среды любой бизнес любого типа может открыться на 100%, это включает любые организации в Техасе. Также я заканчиваю предписание носить маски в пределах штата», — объявил Эбботт.