Мир 25 августа 2023, 20:41 Норвежцы убили вернувшихся из России оленей — СМИ AP: в Норвегии начали убивать оленей, возвращающихся из России Телеканал «360»

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В Норвегии начали забивать оленей, которые паслись на территории России, чтобы не платить компенсации за ущерб природе, которые они принесли. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Норвегия восстанавливает полуразрушенный забор вдоль своей границы, чтобы олени не ходили в Россию в поисках пастбищ, ведь за это властям придется выплачивать компенсации.

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Норвежские чиновники заявили, что в этом году 42 оленя пересекли границу России в поисках лучших пастбищ. Обратно в Норвегию доставили 40 животных, а остальные два, как ожидается, вернутся в ближайшее время.

«Животных с тех пор забили из-за опасений, что они могут вернуться в Россию. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов может потребовать уничтожения туш по соображениям безопасности», — написало издание.

Строительство забора, не позволяющего животным перебираться в Россию, планируют завершить к 1 октября.

Ранее Норвегия подтвердила планы передать Украине западные истребители F-16. Страна также продолжит диалог с США и другими союзниками по вопросам развития современной системы противовоздушной обороны для киевского режима.