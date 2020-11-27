Норвежцы сочли закрытие российского предприятия на границе подарком на Рождество
Речь идет о закрытии производства в городе Никеле, уточнило издание NRK со ссылкой на письмо менеджера предприятия.
«Выбросы прекратятся, и мы ожидаем существенного улучшения экологической ситуации», — подчеркнули на комбинате.
Один из экоактивистов, Томас Нильсен, заявил, что скоро выбросы диоксида серы в Северной Европе станут меньше, а их сокращение станет крупнейшим за многие десятилетия.
В Норвежском институте биоэкономики заметили, что на предприятии уже снижали объем выбросов и эффект вышел положительным.
Обрадовались закрытию производства и жители Киркенеса и Пасвикдалена — приграничных городов. Они заметили, что местная экология находится в критической ситуации.
«Закрытие комбината в Никеле для многих станет сигналом», — подчеркнули представители общественности.
Некоторые норвежцы считают, что из приграничного населенного пункта после закрытия предприятия могут уехать рабочие. В итоге он опустеет и превратится в город-призрак.