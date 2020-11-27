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    27 ноября 2020, 13:48

    Норвежцы сочли закрытие российского предприятия на границе подарком на Рождество

    Александра Ломейко

    На границе с Норвегией собираются закрыть металлургический комбинат. Прекращение работы российского предприятия жители соседней страны и экоактивисты назвали рождественским подарком.
    Норвежцы сочли закрытие российского предприятия на границе подарком на Рождество

    Речь идет о закрытии производства в городе Никеле, уточнило издание NRK со ссылкой на письмо менеджера предприятия.

    «Выбросы прекратятся, и мы ожидаем существенного улучшения экологической ситуации», — подчеркнули на комбинате.

    Один из экоактивистов, Томас Нильсен, заявил, что скоро выбросы диоксида серы в Северной Европе станут меньше, а их сокращение станет крупнейшим за многие десятилетия.

    В Норвежском институте биоэкономики заметили, что на предприятии уже снижали объем выбросов и эффект вышел положительным.

    Обрадовались закрытию производства и жители Киркенеса и Пасвикдалена — приграничных городов. Они заметили, что местная экология находится в критической ситуации.

    «Закрытие комбината в Никеле для многих станет сигналом», — подчеркнули представители общественности.

    Некоторые норвежцы считают, что из приграничного населенного пункта после закрытия предприятия могут уехать рабочие. В итоге он опустеет и превратится в город-призрак.