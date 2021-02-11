Норвежцам посоветовали носить сразу две маски для защиты от коронавируса

Норвежцам посоветовали носить сразу две медицинские маски для защиты от коронавируса. Пока что это только совет, но местное телевидение сообщило, что норвежские власти всерьез изучают этот опыт.

«Этот метод может дать значительный эффект в том случае, если одна маска надета не совсем правильно, поэтому может быть разумно использовать еще и верхнюю маску, которая прижмет нижнюю, медицинскую, чтобы под нее не проникала инфекция», — отметил помощник главы норвежского директората по здравоохранению Эспен Роструп Накстад, его цитирует РИА «Новости».

Накстад добавил, что маски, которыми обычно пользуются норвежцы, недостаточно эффективны из-за негерметичности. Он пообещал, что институт общественного здравоохранения рассмотрит новые рекомендации.

Идея с двумя масками возникла после публикации фотографий американского ученого-инфекциониста Энтони Фаучи в двух масках. Ученый посчитал, что это может быть разумно с точки зрения безопасности. Фотографии стали вирусными в соцсетях, и в США провели исследование, которое показало, что две маски действительно эффективнее.

В Норвегии по сравнению с другими европейскими странами невысокий уровень заражения коронавирусом. С начала пандемии там выявили всего 65,5 тысячи случаев. Власти считают, что этого удалось достичь благодаря принятым мерам. Сейчас, например, границы Норвегии закрыты. Ограничения не касаются медицинских работников, но и тем при въезде в страну нужно обязательно сдать тест на коронавирус.