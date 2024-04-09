Мир 09 апреля 2024, 13:02 Норвежскую наемницу объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск норвежскую наемницу Сандру Эйру, сражающуюся за ВСУ РИА «Новости»

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Норвежскую наемницу и бывшего члена Саамского парламента Сандру Эйру, которая сражается на стороне Вооруженных сил Украины, объявили в розыск в России. Информация появилась в базе розыска МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указали в ведомстве.

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Известно, что Эйра родилась 21 июня 1986 года. По какой именно статье разыскивают норвежскую наемницу, в МВД не уточнили.

По данным из соцсетей, Эйра начала сражаться на стороне ВСУ еще в 2022 году. До работы наемником она являлась членом Саамского парламента Норвегии.

Представитель подполья Сергей Лебедев рассказал, что в Харьков поступила группа французских, грузинских наемников и боевиков «Русского добровольческого корпуса»*. В числе «новобранцев» также заметили граждан Прибалтики, Чехии, Польши и Румынии. Наемники привезли с собой технику и боекомплекты, уточнил Лебедев.

*«Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация.