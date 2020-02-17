Норвежскому биатлонисту угрожали смертью из-за футболки с Путиным

Норвежский биатлонист Шостад Кристиансен признался, что получал угрозы из-за того, что выложил в Instagram фото в футболке с президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказал спортсмен норвежской газете Dagbladet, он получал угрозы почти во всех своих соцсетях, включая Instagram и электронную почту. По словам Кристиансена, они приходили в основном от россиян и украинцев. Он указал, что фото было лишь шуткой, которая ни к чему хорошему она не привела.

Фото было опубликовано еще в марте 2018 года. «Все готово к окончанию сезона в России», — подписал ее 27-летний норвежец. После Кристиансен уже не раз заявлял, что не вкладывал никакого политического смысла. Уже тогда он столкнулся с жесткой критикой, которую назвал заслуженной.

Шостад Кристиансен является чемпионом мира прошлого года в смешанной и мужской эстафетах. В общем зачете Кубка мира нынешнего сезона он занимает десятую строчку.