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    09 апреля 2021, 21:02

    Норвежского премьера оштрафуют за нарушение карантинных мер

    Артур Блянихов

    Главу норвежского правительства Эрну Сульберг оштрафуют. Во время празднования своего 60-летия она нарушила законодательство по борьбе с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщил ТАСС.

    «Сульберг получит штраф в размере 20 тысяч норвежских крон», — цитирует представителя полиции полицейского округа Сер-Эст Уле Сэверуда портал News.ru.

    Отмечается, что правоохранители узнали о нарушении из сообщений журналистов и со слов самой главы правительства. По данным издания, семья премьер-министра два раза собиралась в феврале по случаю празднования ее дня рождения. Оба раза на мероприятиях присутствовало свыше 10 человек.