Норвежского премьера оштрафуют за нарушение карантинных мер

Главу норвежского правительства Эрну Сульберг оштрафуют. Во время празднования своего 60-летия она нарушила законодательство по борьбе с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщил ТАСС.

«Сульберг получит штраф в размере 20 тысяч норвежских крон», — цитирует представителя полиции полицейского округа Сер-Эст Уле Сэверуда портал News.ru. Отмечается, что правоохранители узнали о нарушении из сообщений журналистов и со слов самой главы правительства. По данным издания, семья премьер-министра два раза собиралась в феврале по случаю празднования ее дня рождения. Оба раза на мероприятиях присутствовало свыше 10 человек.