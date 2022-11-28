Мир 28 ноября 2022, 16:16 Норвежского посла вызвали в МИД РФ Посла Норвегии Квиле вызвали в МИД РФ из-за арестов россиян РИА «Новости»

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Посол Норвегии в Москве Роберт Квиле получил просьбу явиться в Министерство иностранных дел в России 28 ноября. Это связано с задержанием российских граждан в его стране, сказано в официальном заявлении МИД РФ.

«В связи с имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении российских граждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов 28 ноября этого года в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Роберт Квиле», — сообщили в российском министерстве.

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Квили заявили, что подобная практика недопустима. Кроме того, МИД РФ назвал приговоры в отношении своих граждан политически мотивированными и не имеющими ничего общего с принципами непредвзятого и справедливого правосудия. Россия призвала норвежские власти прекратить преследование россиян по национальному признаку.

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Сына бывшего главы РЖД Андрея Якунина задержали17 октября в Норвегии за использование дрона, позже бизнесмена выпустили на свободу. Позже в этом месяце по этой же причине в стране задержали другого россиянина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала соотечественникам взвешивать риски при решении о поездке в Норвегию.