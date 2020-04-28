Норвежского миллиардера задержали по делу об исчезновении его супруги

По данным издания, Хагена обвинили в убийстве жены или в соучастии в преступлении. Его супруга Анне-Элизабет Хаген исчезла 31 октября 2018 года из собственного дома в столичном пригороде. Записка с требованием выкупа была основной уликой. По мнению правоохранителей, реального похитителя не было в переговорах о похищении.