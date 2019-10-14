Норвежским истребителям F-35A Lightning II потребовалась доработка

По данным издания, доработка потребовалась тормозному парашюту. При этом Норвегия планирует задействовать бомбардировщики для сопровождения российских военных самолетов около своих границ, а также для сбора сведений при охоте за российскими субмаринами.

Уточняется, что разработкой F-35 Lightning II занимается корпорация Lockheed Martin. Их детище регулярно подвергается критике из-за различных неполадок и высокой цены.