Норвежским истребителям F-35A Lightning II потребовалась доработка
У норвежских ВВС возникли проблемы с эксплуатацией истребителей F-35A Lightning II, которые Осло намерено использовать для «сдерживания» Москвы. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на американские СМИ.
По данным издания, доработка потребовалась тормозному парашюту. При этом Норвегия планирует задействовать бомбардировщики для сопровождения российских военных самолетов около своих границ, а также для сбора сведений при охоте за российскими субмаринами.
Уточняется, что разработкой F-35 Lightning II занимается корпорация Lockheed Martin. Их детище регулярно подвергается критике из-за различных неполадок и высокой цены.