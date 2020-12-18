Норвежский журналист осудил отстранение России от соревнований

Норвежский журналист Лейф Вельхавн назвал позором решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как сообщила «Газета.ru», Вельхавн назвал этот день трагическим для всех, кто хочет видеть спорт справедливым.

«Отдельных спортсменов могут отстранить на четыре года, но допинговое мошенничество, которое стало частью системы, влечет за собой только два года дисквалификации. Это позорное наказание», — написал Вельхавн в своей колонке в норвежском издании VG.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 16 декабря запретил России участвовать в международных соревнованиях и принимать у себя крупные турниры. Отечественные спортсмены не смогут выступать под своим флагом и гимном страны. Арбитраж сократил ранее присужденный срок дисквалификации вдвое, и намного уменьшил размер штрафа.