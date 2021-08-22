Норвежский танкер с россиянами на борту задержали в Малайзии

Танкер, на борту которого находятся россияне, граждане Латвии, Филиппин и Норвегии, задержали за незаконную стоянку в Малайзии. Судно следовало из Сингапура.

О задержании танкера сообщил ТАСС со ссылкой на заявление руководителя агентства по обеспечению соблюдения морского законодательства Малайзии Мохамеда Хассима.

По его данным, система наблюдения засекла судно на расстоянии 51,4 километра от побережья города Секинчана в штате Селангор. На борту находятся 20 членов экипажа.

Хассим уточнил, что танкер зарегистрирован в Норвегии. Он вышел из порта Сингапура и встал на стоянку в водах Малайзии до получения инструкций от головного офиса. Во время проверки капитан танкера не предоставил никаких документов, которые бы разрешали судну встать на якорь в Малайзии.

Санкции за такое нарушение предусматривают штраф в размере 23,5 тысячи долларов или до двух лет лишения свободы.