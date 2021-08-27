Норвежский суд рассмотрит вопрос досрочного освобождения террориста Брейвика

В Норвегии состоится заседание суда, на котором рассмотрят вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика, совершившего террористическую атаку 10 лет назад, жертвами которой стали 77 человек. Об этом сообщила газета Verdens Gang.

Брейвик подал прошение о досрочном освобождении в сентябре 2020 года, воспользовавшись тем, что минимальный срок его заключения под стражей подходил к концу. Однако прокуратура Осло выступила против такой поблажки, решив, что Брейвику лучше оставаться за решеткой, рассказал адвокат праворадикала Эйстен Стуррвик.

Судебное заседание по вопросу УДО может состояться до конца года.

Брейвик в июле 2011 года взорвал бомбу у одного из зданий в правительственном квартале Осло, где в результате погибли восемь человек, после чего в тот же день он переоделся в форму полицейского и расстрелял 69 человек в молодежном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Брейвика приговорили к 21 году тюрьмы, но срок заключения могут продлить, если его сочтут потенциально опасным для общества.