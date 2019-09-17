Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее

Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами. Это существо не было похоже на рыбу вовсе. Сначала 19-летний норвежец даже испугался своего трофея.

«Это было довольно удивительно. Я никогда не видел ничего подобного раньше. Это выглядело странно, немного похоже на динозавра», — приводит издание The Sun слова Лундала.

Рыбак рассказал, что ловил палтуса на 800-метровой глубине. На его леске было несколько крючков с наживкой. После поклевки он начал подтаскивать рыбу к лодке — на двух крючках действительно были палтусы, а вот на третьем — непонятное существо.

Коллеги Лундала прояснили ситуацию. Эта рыба называется Chimaeras Monstrosa Linnaeus — европейская химера. Она является родственницей акулы, однако для человека опасности не представляет.

Рыба погибла из-за перепада давления еще до того, как Лундал поднял ее на поверхность.

Несмотря на уродливый вид рыбы, Лундал отважился ее пожарить — мясо химеры оказалось очень вкусным. Рыбаку оно напомнило треску.