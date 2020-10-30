Норвежский профессор предрек США распад
Норвежский профессор Йохан Галтунг выразил уверенность, что Соединенные Штаты ожидает разделение на отдельные области. Об этом сообщила «Политика сегодня».
По мнению специалиста, ситуация усугубилась из-за разногласий между странами Европы и Азии. Свое дело сделал постоянный экономический шантаж с помощью санкций, а также вывоз производств за пределы страны.
Галтунг заметил, что своеобразной точкой невозврата для Штатов выступило вторжение в Ирак под достаточно надуманным предлогом.
«Все это спровоцировало развязку затяжной войны. Развязку только ускоряет негативный сценарий развития», — добавил профессор.