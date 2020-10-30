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    30 октября 2020, 21:16

    Норвежский профессор предрек США распад

    Артур Блянихов

    Норвежский профессор Йохан Галтунг выразил уверенность, что Соединенные Штаты ожидает разделение на отдельные области. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    По мнению специалиста, ситуация усугубилась из-за разногласий между странами Европы и Азии. Свое дело сделал постоянный экономический шантаж с помощью санкций, а также вывоз производств за пределы страны.

    Галтунг заметил, что своеобразной точкой невозврата для Штатов выступило вторжение в Ирак под достаточно надуманным предлогом.

    «Все это спровоцировало развязку затяжной войны. Развязку только ускоряет негативный сценарий развития», — добавил профессор.