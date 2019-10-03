Норвежский политик: западные журналисты предвзято отзываются о Крыме

На минувших выходных международная делегация в составе 22 человек из разных стран прибыла с ознакомительным визитом в республику Крым. Визит был призван укрепить дипломатические связи.

«Информация, которая представляется в СМИ в наших странах, говорит о захвате Крыма Россией, о том, что здесь происходят непонятные ужасы, при этом размещены фотографии, которые относятся к 2014 году, с солдатами и танками», — признал Вебер.

Как сообщает ИА Nation News, норвежский политик подчеркнул важность того, что пять лет назад жители полуострова выбрали свое будущее сами.