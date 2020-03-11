Норвежский музей Мунка закрыли из-за коронавируса
Музей с произведениями художника Эдварда Мунка в норвежской столице Осло закрыли для посещения. Руководство приняло такое решение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт учреждения.
Администрация музея ограничила посещения на две недели. Предполагается, что двери музея вновь откроются 25 марта.
«Мы следим за ситуацией и следуем рекомендациям института общественного здравоохранения», — уточнило руководство.
Представители музея извинились за предоставленные неудобства и поблагодарили за понимание.