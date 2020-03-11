Норвежский музей Мунка закрыли из-за коронавируса

Администрация музея ограничила посещения на две недели. Предполагается, что двери музея вновь откроются 25 марта.

«Мы следим за ситуацией и следуем рекомендациям института общественного здравоохранения», — уточнило руководство.

Представители музея извинились за предоставленные неудобства и поблагодарили за понимание.