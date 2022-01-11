Норвежский генерал высказался за вступление России в НАТО во избежание войны

Генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод из Норвегии предложил западным странам предоставить России возможность вступления в НАТО. Такую идею он выдвинул в статье для издания Aftenposten.

Бывший военный не одобрил антироссийскую политику США и их сторонников, которая начала прослеживаться после развала СССР. Он отметил, что за эти годы Россию так и не приняли в круг западных государств, и диалог с ней был похож на унижение.

Для того чтобы наладить отношения между странами, Моод предложил западным государствам прекратить мыслить прежним образом и начать переговоры на основе уважения, учитывая интересы всех сторон.

Он также предположил, что способы решения конфликтов могут быть и весьма необычными. Например, смена политики НАТО. По его мнению, Североатлантический альянс может позволить России присоединиться к нему.

«Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории?» — задался вопросом генерал.

Он завершил свою мысль тем, что без перестройки мышления военные конфликты будут только сильнее обостряться в будущем.