Норвежский футболист проиграл в казино деньги клуба. Его выгнали из команды

Игрок норвежского футбольного «Мольде» Вегард Форрен заведовал одним из счетов команды. Он страдает от игромании и накопил в казино долги. Погасить их спортсмен решил деньгами с клубного счета. Из-за этого он лишился работы.

«Печально заканчивать свою карьеру в „Мольде“ вот так. Но я понимаю, что лишился доверия. Я хотел бы извиниться перед своей семьей, друзьями, коллегами, клубом, фанатами и всеми, кто любит „Мольде“, за эту историю», — приводит сайт клуба слова Форрена.

Он заявил, что еще пять лет назад обещал команде и себе самому завязать с азартными играми.

«Теперь я полон решимости вылечиться раз и навсегда. Я знаю, что мне еще многое предстоит сделать на футбольном поле», — подытожил футболист.

В клубе отметили, что публичное признание Форреном своей слабости и вины — это важный шаг к избавлению от игромании. Его назвали ключевым игроком команды и одним из лучших футболистов Норвегии. Спортсмену пожелали успехов как на поле, так и за его пределами. Теперь Форрену предстоит выплатить команде компенсацию из своего выходного пособия.