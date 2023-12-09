Мир 09 декабря 2023, 04:08 Норвежских солдат начали готовить к погребению однополчан из-за ситуации на Украине NRK: норвежские бойцы копали могилы для сослуживцев на фоне ситуации на Украине РИА «Новости»

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Армия Норвегии провела учения, в рамках которых личный состав психологически готовили к гибели людей и погребению однополчан. По мнению командования норвежской армии, они перенимали таким образом украинский опыт. Об этом сообщило местное издание NRK.

Во время учений норвежские военнослужащие также отрабатывали приемы оказания помощи раненым. Все вместе должно было морально их подготовить к потенциальным конфликтам и моральным издержкам, которые их сопровождают, пояснили в издании.

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По словам одного из бойцов, им важно «тренировать головы», чтобы быть готовыми к активным боевым действиям. Другого мнения придерживается солдат Йенс Эспеланд. Он побывал на «тренировочных похоронах» своих товарищей и понял, что к такому нельзя подготовиться.

Ранее во Львове решили эксгумировать останки погибших воинов со времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, чтобы похоронить бойцов Украины, которым не хватило места на кладбище. До этого погибших бойцов ВСУ хоронили на другой стороне кладбища, но места начали заканчиваться. Власти решили использовать территорию военного мемориала, который построили при Советском Союзе.