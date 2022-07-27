Проститутки в Норвегии придумали новый способ привлечения клиентов. Они стали выдавать себя за украинок, чтобы мужчина мог оправдать свой поступок благими намерениями. Об уловке норвежских жриц любви рассказало местное телевидение NRK.

Обычно женщины не афишируют свою национальность, однако после начала конфликта возникло новое поветрие — выдавать себя за беженок с Украины. Считается, что если мужчина обращается за интимными услугами к украинке, это служит своего рода самооправданием и поможет избавиться от неприятных ощущений.

«Они, наверное, думают, что эти женщины попали в сложную ситуацию и много чего пережили. Кроме того, не исключено, что в них просыпается ген заботы», — считает сексолог Ливе Мелум.

Украинцы массово бегут в Европу, стремясь обрести лучшую жизнь. Но многие там сталкиваются лишь с проблемами, включая харассмент. Беженок пытаются склонить к проституции. Под предлогом оказания гуманитарной помощи в Польшу наведались педофилы из Великобритании.