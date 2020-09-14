Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 над Атлантикой

Самолеты ВВС Норвегии сопровождали российские ракетоносцы Ту-160 во время выполнения полета над Баренцевым и Норвежским морями, а также Атлантическим океаном.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана, говорится в сообщении Министерства обороны России.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-16 ВВС Норвегии», — цитирует РИА «Новости» оборонное ведомство.

Продолжительность полета, как отмечается, составила порядка 10 часов.

В Минобороны добавили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В начале сентября военный эксперт Петр Бутовский назвал сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 самым опасным самолетом России. Мало того, в своей статье Бутовский называет Ту-160 самым большим военным самолетом в мире. Кроме того, эксперт отметил участие Ту-160 в борьбе с терроризмом в Сирии, а также полеты российских ракетоносцев в Южную Африку и Венесуэлу.