Норвежские F-35 оказались с изъянами. Их планировали применять для сдерживания России

The National Interest сравнил МиГ-35 с F-35 и F-22 Подробнее

Норвежские специалисты выяснили, что в F-35 есть проблемы с парашютом, который необходимо доработать. В частности, во время его раскрытия может быть всего одна нештатная ситуация на 10 тысяч штатных. Сейчас это условие не соблюдалось.

Как отмечает американское издание, военные планируют задействовать борт для сбора всевозможных данных во время вычисления российских подводных лодок. Также истребитель будет сопровождать иностранные военные самолеты у границ Норвегии.

F-35 Lightning II представляет собой истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Борт разработала американская компания Lockheed Martin. Изъяны в технической части самолета уже находили и раньше. Например, осенью 2018 года военные жаловались на кислородное голодание, а позже Пентагон на месяц приостановил оснащение армии F-35 из-за ржавчины на обшивке истребителей.