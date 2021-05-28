Норвежские эксперты раскритиковали возможное размещение военных баз США на территории страны

Некоторые норвежские эксперты высказались против двустороннего соглашения, которое подписали Норвегия и США. Согласно документу, Штаты смогут развивать на территории скандинавского государства военные базы. Об этом сообщила «ПолитРоссия».

Эксперт по политике безопасности Турмуд Хейе задался вопросом, не отказывается ли Норвегия от суверенитета в пользу призрачной защиты американских партнеров. Он напомнил, что у США есть свои интересы, которые не всегда совпадают с норвежскими.

Специалист предупредил, что в случае разногласий США с другой сверхдержавой Норвегия рискует оказаться втянутой в конфликт на своей же территории.

Военный эксперт Якоб Берресен также скептически отнесся к этому соглашению. Он выразил уверенность, что присутствие американских военных спровоцирует напряженность на севере.