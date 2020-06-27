Норвежские археологи начали раскапывать корабль викингов впервые за сто лет
Ожидается, что на полный раскоп археологического памятника может уйти пять месяцев. Им будут руководить специалисты из Музеея истории культуры Университета Осло. Находка имеет огромное значение, так как в Норвегии было найдено всего три более или менее хорошо сохранившихся кораблей викингов.
Закапывание целого корабля — особая черта викингов, которые так отдавали почести влиятельным людям. Похороненный на Гьеллестаде мог бы жить примерно в то же время, что и погребенные на других кораблях, что дает археологам основание полагать, что это место было своеобразным «центром силы» для викингов.
Четкий «отпечаток» корабля длиной в 20 метров был зафиксирован во время георадарного на фермерском поле в районе, где сто лет назад были найдены остальные корабли. Пробные раскопки прошлом году показали, что деревянный киль сохранился относительно целым, но в остальном древесина находится в плохом состоянии.
Археологи заявляют, что данное захоронение очень «уязвимо для вмешательства человека и изменения климата», так как оно подвергается активной деградации. Именно поэтому ученые спешат как можно быстрее увидеть судно и изучить то, что оно сохранило. Для викингов корабли были инструментов торговли и войны, поэтому могут дать ценную информацию об их обществе.
Ожидается, что за первый месяц будет механически удален верхний слой почвы в полметра, но после археологи возьмутся за лопаты, так как корабль закопан относительно неглубоко, чтобы в земле могли попасться ценные украшения, гвозди и оружие.