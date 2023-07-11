Мир 11 июля 2023, 00:41 Норвежская компания открыла крупнейшее за последние 10 лет месторождение газа Норвежская компания DNO объявила об открытии крупнейшего в стране месторождения газа РИА «Новости»

Читать 360tv в

Норвежская компания DNO объявила об открытии крупнейшего за последние 10 лет месторождении газа. На этом фоне акции организации подскочили сразу на 15%, написало агентство Bloomberg.

Месторождение находится рядом с районом, где уже имеется вся инфраструктура. И это существенно облегчит разработку залежей. Издание отметило, что страна в этом году существенно увеличила добычу газа для закрытия потребностей европейских стран. Поэтому территория с полезным ископаемым нашлась очень вовремя.

Реклама

Значительные газовые и конденсатные месторождения обнаружены компанией на участке Кармен в Северном море. По некоторым оценкам, объем ресурса в них может составить от 123 до 230 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

При средней точке диапазона в 175 баррелей Кармен можно считать крупнейшим открытым месторождением на норвежском континентальном шельфе с 2013 года, отметили в DNO.

Ранее страны Запада предупредили о возможном дефиците газа предстоящей зимой. Евросоюз намерен заполнить хранилища к октябрю. Но если зима будет холодной, то на весь сезон ресурса не хватит.