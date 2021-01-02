Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2». Такое решение она приняла из-за наложенных США санкций.

Об этом сообщил РБК.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», — сказано в сообщении.

При этом DNV GL — партнер не только «Северного потока — 2», но и Северного потока». Последний проходит ежегодную сертификацию с компанией с 2012 года. Эта процедура проверки введена для того, чтобы минимизировать риски для окружающей среды, жизней людей и имущества. Инспекция обязательна на датском участке, строительство которого начнется только в середине января 2021 года.

Датское энергетическое агентство отметило, что участок может сертифицировать третья сторона, которая способна выпустить законный сертификат соответствия.

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