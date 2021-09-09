Норвежская газета выложила фото талибов*, ломающих DVD-диск с мультиками

Талибы* 8 сентября захватили посольство Норвегии в Кабуле. К делу они подошли основательно и сразу решили уничтожить скандинавскую культуру. Норвежская газета опубликовала фото, как один из талибов* ломает диск с мультфильмом «Курт звереет».

В момент захвата посольства людей в нем не было. Всех граждан Норвегии эвакуировали 27 августа. Об этом сообщила норвежская газета Aftenposten.

Талибы* уничтожили книги, разбили бутылки с вином, сломали диски с мультфильмом «Курт звереет» («Kurt blir grusom») и с рождественскими песнями «В это сладкое время Рождества» («I denne søte juletid»). А вот деревянные лыжи они не тронули.

Пользователям Twitter снимок с талибом*, ломающим DVD-диск, понравился. Они принялись шутить над представителем террористической организации.

«Талибы уничтожают фильм „Курт становится жестоким“ после того, как проникли в посольство Норвегии в Кабуле. Продолжение должно называться „Талибан* будет жестоким“», — написал fotobok.

Пользователь Ole Petter Erlandsen обрадовался, что наконец кто-то осмелился высказать свое честное мнение о фильме «Курт становится жестоким». По его мнению, экранизация очень хорошей книги вышла плохой.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.