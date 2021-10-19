Норвежец пожаловался на дискриминацию из-за русской фамилии

Граждане Норвегии дискриминируют и травят друг друга из-за «неправильных» фамилий. Об этом один из жителей страны из городка под Осло Терье Степашко написал в своей статье для местного издания NRK.

«Норвежское общество предает собственных граждан, отталкивая людей по признаку фамилии. Поэтому мы должны мысленно расширить норвежскую „именную флору“ так, чтобы в нее вошло как можно больше людей», — рассудил Степашко.

В своем материале он призвал еще раз задуматься о дискриминации и расизме, о том, что иногда эти явления принимают не совсем привычные формы. Степашко поднял в заметке интересную норвежскую проблему: общество этой страны, по его мнению, почему-то решило, что оно лучше всех других на земле.

Автор высказал, что стоит перестать сортировать людей по именам или каким-либо другим признакам, но это не пройдет, пока у многих есть установка «чураться всех иных». Он признался, что если эта тенденция не прекратится, то его детям придется сменить фамилию, потому что с ней могут быть проблемы в самых разных сферах жизни.