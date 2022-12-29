Мир 29 декабря 2022, 15:51 Норвежец Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Казахстане

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Норвежский шахматист, чемпион мира по шахматам в трех категориях Магнус Карлсен выиграл мировое первенство по рапиду и набрал 10 очков в 13 турах. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Норвежский гроссмейстер уже в четвертый раз одерживает победу на чемпионатах мира по быстрым шахматам — он выигрывал в 2014, 2015 и 2019 годах.

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Отмечается, что чемпионат мира по блицу пройдет в Алма-Ате с 29 по 30 декабря.

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