Норвегия запретит продажу алкоголя российского производства в магазинах

Норвежские винные магазины убирают алкогольные напитки российского производства со своих полок. Об этом сообщило агентство Reuters.

Это решение приняла компания Vinmonopolet. Vinmonopolet — это единственные в Норвегии магазины, в которых разрешают продавать вино и крепкие алкогольные напитки. Исключение только составляют магазины duty-free в аэропортах.

Представитель компании объяснил, что это решение приняли из-за военной операции России на Украине. Власти Норвегии до этого осудили действия России в отношении соседней страны.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших розничных сетей Финляндии — S-ryhmä — откажется от товаров из России. Свое решение компания объяснила началом российской военной операции на Украине.

Также торговые сети Эстонии Rimi, Prisma, Maxima, Coop и Selver объявили об отказе сотрудничать с российскими и белорусскими производителями.

Из-за событий на Украине власти американских штатов Пенсильвания, Нью-Гэмпшир, Юта и Огайо объявили о запрете продажи российской водки в барах.