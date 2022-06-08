Норвегия закроет консульство в Мурманске

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт объявил о закрытии генерального консульства страны в Мурманске. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу норвежского ведомства.

Решение вступит в силу с 1 июля 2022 года. Хюитфельдт уточнили, что консульство будет закрыто на время, так как его деятельность в данный момент минимальна.

«Мы временно закрываем представительство, но оно возобновит работу, как только позволит ситуация», — добавил глава МИД Норвегии.