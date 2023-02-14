Мир 14 февраля 2023, 04:35 Норвегия заявила о выходе в море российских кораблей с ядерным оружием Разведка Норвегии: впервые за 30 лет корабли России выходят в море с ядерным оружием РИА «Новости»

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Корабли российского Северного флота начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту, заявила Норвежская разведывательная служба (NIS). В своем ежегодном докладе она отметила, что такие выходы осуществляются впервые за 30 лет.

Из документа следует, что военные корабли Северного флота в советское время регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, но о подобных случаях не было известно со времен холодной войны. Норвежская разведка в то же время уверена, что для России «существенно возросла» важность ядерного оружия после начала спецоперации.

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Центральная часть ядерного потенциала, как указано в документе, находится на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях.

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Уже в 2023 году на вооружение Военно-морского флота России поступит гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования. Ракета производится серийно, вопрос ее принятия на вооружения является «чисто организационным». Дальность «Циркона» достигает 900 километров, отмечали в Минобороны России.

В 2026 году ВМФ России получит также атомную подводную лодку «Пермь» с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон». До этого, в конце 2024 или начале 2025 года, она будет проходить испытания.