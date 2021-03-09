Норвегия заблокировала продажу «Трансмашхолдингу» активов Rolls-Royce

Правительство Норвегии приостановило продажу завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, которым владеет британский Rolls-Royce, российской компании «Трансмашхолдинг». Об этом сообщил Reuters.

«Агентство национальной безопасности предупредило Rolls-Royce о том, что планируемая продажа TMH завода Bergen Engines может быть остановлена на основании закона о безопасности», — говорится в сообщении.

Сделка привлекла внимание контрразведывательного Управления национальной безопасности королевства. Министр юстиции Моника Мэллан заявила, что для принятия окончательного решения нужно изучить детали сделки и собрать факты. Она намерена вынести вопрос на рассмотрение парламента.

Министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Моника Муланд не исключила, что продажа Bergen Engines принесет с собой риск для интересов национальной безопасности.

«Следовательно, необходимо приостановить процесс, чтобы собрать достаточно данных для оценки такой сделки», — пояснила она.

Предварительно сумма сделки оценивалась в 150 миллионов евро. Новость о возможной покупке появилась 4 февраля. Для России корабельные двигатели — одна из самых проблемных частей судостроения. До конфликта с Украиной отечественные предприятия закупали двигатели у нее и в странах НАТО, но в последние годы это оказалось невозможным.

Bergen Engines основан в 1946 году, предприятие принадлежит Rolls-Royce. Завод выпускает корабельные дизельные и газопоршневые двигатели, которые устанавливаются на норвежские патрульные корабли, разведывательные суда и готовятся к поставке на строящиеся ледоколы. Заказчиком выступает Минобороны Норвегии.

Международное подразделение «Трансмашхолдинга» TMH International рассчитывало расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего — газовых двигателей. Они предназначены для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий.