Мир 03 февраля 2023, 03:37 Норвегия выделит деньги на помощь Украине из своего нефтяного фонда РИА «Новости»

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Норвежские власти решили выделить средства на помощь Украине из государственного нефтяного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Йонас Гар Стере. Его слова привело агентство Reuters.

«Это приведет к временному увеличению трат из суверенного фонда благосостояния», — заявил премьер Норвегии.

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При этом он не стал уточнять, о какой именно сумме идет речь. Гар Стере отметил, что обязательно станет многолетним. Также он выразил уверенность, что выделение денег на поддержку украинских властей никак не скажется на экономике Норвегии.

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Норвежский фонд благосостояния является самым большим в мире государственным инвестиционным фондом. Ему принадлежит порядка 1,5% акций в мире. К концу 2022 года состояние фонда благосостояния оценивали в 1,24 триллиона долларов.

Ранее журналисты писали, что Украина может получить от Норвегии до восьми танков Leopard 2. Всего у скандинавского государства насчитывается 36 таких боевых машин. Норвежские власти планируют рассмотреть вопрос о закупке новых танков немецкого производства.