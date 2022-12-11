Мир 11 декабря 2022, 04:04 Норвегия выделит 100 миллионов долларов на восстановление энергосистемы Украины — Зеленский Президент Украины Зеленский: Норвегия даст Киеву $100 млн на восстановление энергосистемы Pxhere

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Норвегия выделила 100 миллионов долларов украинским властям на восстановление энергетической системы их страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Сегодня есть важные новости из Норвегии. Есть новый пакет поддержки от этой страны в объеме 100 миллионов долларов именно для восстановления нашей энергосистемы», — сказал Зеленский.

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Норвегия, по словам украинского лидера, оказывает военную, экономическую и политическую поддержку его стране. Кроме того, Норвегия также помогает Украине гуманитарно и содействует покупке газа, добавил Зеленский.

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Ранее Совет ЕС согласовал предоставление макрофинансовой помощи Украине. В течение 2023 года страна получит кредит в размере 18 миллиардов евро. Он предусматривает льготный период, который продлится 10 лет, уточнил Совет Евросоюза. Документ последует на согласование в Европарламент. Пакет законодательных актов могут передать уже на следующей неделе. Совет министров экономики и финансов стран ЕС уже одобрил часть из них.