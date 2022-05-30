Норвегия сменила название Белоруссии

Норвежские власти переименовали Белоруссию в своих официальных документах. Старое название Hviterussland поменяли на Belarus. Об этом сообщили на сайте МИД Норвегии.

Норвегия решила впредь не называть Белоруссию Hviterussland, что переводится с норвежского как «Белая Россия» (Hvite — «белый», Russland — «Россия»). Теперь начнут использовать название Belarus.

«Я рада, что в этот день мы можем объявить о смене названия и продемонстрировать нашу солидарность с демократическими силами в Белоруссии», — заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

О смене названия Хюитфельдт сообщила экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, с котором глава МИД Норвегии провела телефонный разговор. По словам Хюитфельдт, Тихановская «была счастлива» такому решению и поблагодарила норвежские власти, передала «Газета.ru».

Норвежский премьер Йонас Гар Стере отметил, что «переименование» Белоруссию приурочили к «международному дню солидарности» с республикой, которым в западных странах объявили 29 мая.