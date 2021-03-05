Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России

Власти остававшейся в стороне от антироссийских санкций Европейского союза Норвегии поменяли свое решение. Они решили ввести ограничения против Москвы вслед за Брюсселем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД скандинавской страны.

«Норвегия присоединяется к решению ЕС и введет меры, идентичные санкциям ЕС», — говорится в сообщении ведомства. В министерстве иностранных дел не уточнили, какие конкретно ограничения введут против России.

2 марта Евросоюз ввел новые антироссийские санкции с формулировкой «в связи с нарушениями прав человека и злоупотреблениями полномочиями». В список попали генпрокурор Игорь Краснов, председатель СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и начальник ФСИН Александр Калашников.

Вслед за ЕС ограничения ввели и Соединенные Штаты. В их списке также есть Золотов, Краснов и Калашников. Еще в него включили главу ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко, замминистра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова и главу управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ведомстве сейчас готовят ответ Вашингтону. «Мы их скоро порадуем», — отметила она.