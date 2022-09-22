Норвегия приостановила действие упрощенного визового режима с Россией | 360°

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Норвегия приостановила действие упрощенного визового режима с Россией

Норвегия объявила о приостановке упрощенного визового режима с Россией с 22 сентября

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Власти Норвегии решили приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. Мера вступила в силу с 22 сентября, сообщили на сайте Иммиграционного директората королевства.

«Соглашение об упрощенном порядке выдачи виз между Норвегией и Россией временно приостановлено с 22 сентября 2022 года», — отметили представители норвежского ведомства. Стороны подписали указанный документ в 2007 году.

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Ранее девять европейских стран прекратили прием документов от россиян для получения туристических виз. Речь идет о Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Чехии, Дании, Словакии, Бельгии и Нидерландах. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в регионе увеличились сроки оформления виз. В прошлый понедельник, 12 сентября, вступила в силу приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме между РФ и Евросоюзом.

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что наличие у россиян визы является условием для въезда на территорию ЕС, но не гарантией этого. По его словам, туристов из России будут тщательно проверять на границе стран-членов Евросоюза.

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