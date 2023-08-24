Мир 24 августа 2023, 19:48 Норвегия подтвердила планы передать Украине западные истребители F-16 Премьер-министр Стере: Норвегия планирует подарить Украине самолеты F-16 unsplash.com

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил, что страна планирует передать киевскому режиму истребители F-16. Об этом сообщили на сайте правительства королевства.

Власти страны уже приняли решение обучать украинских летчиков. По словам Стере, Норвегия поддерживает Украину в ее усилиях по созданию современной системы ПВО.

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«Мы планируем подарить Украине норвежские истребители F-16 и в свое время предоставим дополнительную информацию о пожертвовании, количестве и сроках поставки», — отметил премьер.

Норвегия продолжит диалог с Соединенными Штатами и другими союзниками по вопросам развития современной системы противовоздушной обороны на Украине, заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

Швейцария ранее заверила, что не стала бы учить ВСУ управлению F-16, даже если бы располагала этими самолетами.