Норвегия поддержит антибелорусские санкции ЕС

Глава внешнеполитического ведомства Норвегии Анникен Хюйтфельд объявила, что власти страны поддержат санкционный режим Евросоюза против Белоруссии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на иностранные СМИ.

«Мы не хотим, чтобы движение мигрантов продолжалось», — обозначила министр.

Она подчеркнула, что многие люди, которые стремятся к лучшей жизни, подвергаются опасности и «циничной эксплуатации со стороны людей, за которых они расплачиваются». ИА НСН отметило слова дипломата о том, что санкции имеют смысл, когда они имеют широкую международную поддержку.